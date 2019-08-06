Новинка от Redmi Note 8

Аппарат получит модуль камеры с разрешением основного сенсора 64 мегапикселя. На это указывает и слоган Images of the future. Дата анонса, скорее всего, выбрана не случайно — ранее о намерении представить аппарат с камерой на 64 Мп объявила компания Realme, которая проведёт презентацию 8 августа. Судя по всему, Redmi намеревается стать первым брендом, который анонсирует инновационный гаджет.Индийский инсайдер Мукул Шарма также сообщил о готовящемся релизе старшей модификации устройства под названием Note 8 Pro. Он утверждает, что смартфон получит «значительный апгрейд» по сравнению с предыдущей моделью, но и цена устройства будет выше, чем у предшественника.