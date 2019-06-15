Новинка от Redmi

64-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 0,8 мкм может снимать в разрешении 16 Мп в условиях слабого освещения с помощью технологии Samsung Tetracell. Смартфоны с камерами, оснащенными этим датчиком, позволяет пользователям записывать видеоролики с замедленным движением в разрешении 1080p. Ожидается, что массовое производство новинки начнется во второй половине 2019 года.Бренд первым представит смартфон с 64-мегапиксельной камерой. Компания Samsung, по слухам, уже готовит к релизу новый Galaxy A70s, дебют которого ожидается во второй половине 2019-го.О стоимости смартфона пока неизвестно.