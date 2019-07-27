Новинка от Samsung Galaxy Watch Active 2

Новинка дебютирует в стальном и алюминиевом корпусах. Чёрный и серебристый цвет устройства будет доступен в любом варианте, «розовое золото» — для часов в алюминиевом корпусе, а золотистый — для корпусов из нержавеющей стали. Дата анонса Galaxy Watch Active 2 не объявлена.Galaxy Watch Active 2 получат чипсет Exynos 9110 и 4 ГБ встроенной памяти. Объём ОЗУ составит 768 МБ и 1,5 ГБ для версий с Bluetooth и LTE соответственно. Поддержка протокола Bluetooth 5.0 позволит поддерживать связь между устройствами на расстоянии до 240 метров в идеальных условиях.Ключевыми особенностями новинки станут функция «сенсорного безеля», позволяющая управлять часами простым скольжением пальца по краю экрана, и защита корпуса по стандарту MIL-STD-810G. Часы представят в двух вариантах: версия с диаметром дисплея 44 мм будет весить 36 граммов и оснащаться аккумулятором на 340 мАч, а 40-мм модификация весом 31 грамм получит АКБ ёмкостью 247 мАч. Разрешение AMOLED-экрана, прикрытого закаленным стеклом Gorilla Glass DX+, составит 360х360 пикселей.О стоимости новинки пока неизвестно.