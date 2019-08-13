Новинка от Vivo и его функции

Размеры смартфона — 159,43 x 76,77 x 8,92 мм, весит устройство 190,5 г. В списке значится лишь один цвет — золотистый, но на изображениях представлен корпус в синем цвете.Vivo V1928A получит 6,358-дюймовый экран с разрешением 1544х720 пикселей, вырез для 8-Мп фронтальной камеры, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ ПЗУ, слот для карты памяти, тройную тыльную камеру (13 + 8 + 2 Мп), сканер отпечатков пальцев на задней панели смартфона, аккумулятор на 4880 мАч, Android 9 Pie из коробки.О стоимости новинки пока неизвестно.