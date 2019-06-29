Новинка от компании Huawei nova 5

Размеры корпуса — 154,6 х 74 х 8,4 мм при весе 182 г. В нижней части видны прорези для USB Type-C и 3,5-мм аудиоджека. Huawei nova 5 будет доступен в чёрном и синем цвете.Huawei nova 5 построен на процессоре Kirin 980, в паре с ним работают 6 или 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR4X, 128 ГБ внутренней памяти UFS 2.1 с возможностью расширения картами памяти. Из коробки будет доступна операционная система Android 9.0 Pie.В nova 5 установлено три тыльных камеры: 48 Мп, 12 Мп и ToF-камера. Заявлена оптическая стабилизация изображения и угол обзора 117°.Huawei nova 5 обладает безрамочным 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем (2340 х 1080 пикселей), в котором не видно фронтальную камеру. Она скрыта внутри корпуса на специальном выдвижном механизме, который выезжает автоматически при активации селфи-режима. Разрешение датчика составляет 25 Мп, апертура — f/2,0.О стоимости новинки пока неизвестно.