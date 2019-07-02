Новинка от компании OPPO Reno Z и его функции

В числе преимуществ новинки OPPO также выделяет аккумулятор на 4035 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 и игровой режим Game Boost 2.0 с Frame Boost (направление дополнительных системных ресурсов в случае определения потенциального снижения частоты кадров в игре) и Touch Boost (снижается время отклика сенсорного дисплея). Работает OPPO Reno Z под управлением Color OS 6 на Android Pie с предустановленными Game Space и Gaming Assistant, которые блокируют стороннее вмешательство в игровой процесс. Reno Z выполнен в классическом форм-факторе моноблока с каплевидным вырезом для 32-Мп фронтальной камеры с углом обзора 80 градусов, светосилой f/2.0 и фирменным портретным режимом OPPO Portrait Mode 2.0, а основу основной камеры составляет 48-Мп сенсор Sony IMX 586 с апертурой f/1.7. Построен OPPO Reno Z на чипсете MediaTek Helio P90 с графическим ускорителем PowerVR GM 9446, позиционирование которого также вращается вокруг фотовозможностей и технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения.Стоимость смартфона составит 27900 тысяч рублей.