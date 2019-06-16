Новинка от компании OPPO с выдвижной камерой

Разработка вряд ли будет запущена в производство в ближайшее время. Во всяком случае, сама компания ничего не сообщает о сроках ее внедрения в серийные модели своих смартфонов.Выдвижная камера с поворотным механизмом обладает немалыми размерами. Как будет при этом использоваться дисплей, разработчик не уточняет. Все операции выдвижения блока из корпуса и его вращение будут производиться при помощи моторизированного привода. А управлять камерой пользователь через программные команды специализированного приложения. Также конструкция допускает ручной выбор положения камеры. Необычной конструкции камер, которая избавит смартфон от вырезов в дисплее. Заявка на патент год назад была подана в WIPO – Всемирную организацию интеллектуальной собственности. А сейчас эта документация выложена на всеобщее обозрение.О стоимости новинки пока неизвестно.