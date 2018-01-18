Новинка смартфон Vivo X20 Plus

Vivo выпустит смартфон среднего класса в первой половине этого года. В наличии 4 Гб системной памяти и 128 Гб ПЗУ, двойная (5 + 12 Мп) основная камера и фронтальная на 12 Мп, АКБ на 3800 мА/ч. Габариты изделия: 7,35 х 80 х 165,2 мм при весе 183,1 грамма.Сообщается, что новинка базируется на платформе с 8-ядерным чипе и оборудована 6,4-дюймовым дисплеем OLED (2160 х 1080 точек). Вероятность того, что дактилоскоп вовсе отсутствует, крайне мала, так как, судя по параметрам, речь идет об аппарате среднего сегмента.