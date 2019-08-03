Новинки Galaxy Note10+ и Samsung Galaxy Watch Active 2

По имеющейся информации, гаджет получит функцию регистрации кардиограмм, защиту корпуса по стандарту MIL-STD-810G и сенсорную область по контуру дисплея. Не исключено, что модель оснастят модулем NFC для поддержки платежного сервиса Samsung Pay.В общественном транспорте в Южной Корее был замечен пользователь со смарт-часами, очень похожими на неанонсированные Galaxy Watch Active 2. От модели первого поколения, представленной в феврале, новинку отличает физическая кнопка овальной формы на корпусе. Отличается гаджет от предшественника и цветом корпуса.О стоимости модели пока неизвестно.