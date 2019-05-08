Новинки Pixel 3a и 3a XL от Google предлагают великолепную камеру по более низкой цене

Google анонсировала свои новые смартфоны Pixel 3a и 3a XL, последнее дополнение к линейке устройств Pixel. Компания надеется, что более доступные телефоны помогут повысить благосостояние своего подразделения смартфонов. Обе новинки в основном являются урезанными версиями оригинального Pixel 3, но с той же чертой программного обеспечения Google.

Компания отказалась от целого ряда премиальных функций, в частности, от двух фронтальных камер, беспроводной зарядки, процессора Snapdragon 845 и защиты от влаги и пыли IP68. Pixel 3a и 3a XL будут иметь только одну 8-мегапиксельную фронтальную камеру, что означает отсутствие широкоугольного режима для размещения всех в кадре. Также стекло на задней панели Pixel 3 было заменено пластиком без поддержки беспроводной зарядки.

В основе Pixel 3A и 3A XL лежит 10-нм процессор Snapdragon 670 с восемью ядрами Kryo 360 с частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 615. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а для хранения данных предусмотрено 64 Гбайт встроенной памяти. Pixel 3A XL получил 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, а более компактный Pixel 3A обладает дисплеем 5,6 дюйма. За автономную работу смартфонов отвечают батареи на 3700 и 3000 мА·ч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт USB Power Delivery. Задняя камера в новых телефонах такая же, как и в Pixel 3, в комплекте со всей магией программного обеспечения Google, которая сделала Pixel 3 одним из лучших камерофонов на рынке. Pixel 3a обойдется в $ 399, а Pixel 3a XL - в $ 479.