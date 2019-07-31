Новинки от HTC

Устройство получит 6,217" дисплей с разрешением HD+ и каплеобразным островом под селфи камеру на 16 Мп. Сердцем станет чип MediaTek Helio P 23. ОЗУ будет предусмотрено 3 ГБ, а флэш-памяти – 32 ГБ. Также можно выделить основную камеру с разрешением 16 Мп + 5 Мп и АКБ на 3500 мАч.HTC Wildfire E1 окажется еще более продвинутым решением, но все равно бюджетным. Его параметры включают 6,088" экран с разрешением HD+, однокристальную систему Helio A22, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. В смартфоне будет установлено две камеры – спереди на 16 Мп и сзади на 8 Мп. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч. HTC Wildfire E Plus – увеличенная версия предыдущего устройства. Диагональ LCD панели увеличится до 5,99" при том же разрешении, а на роль SoC будет выбран процессор Helio A22. В остальном же отличий между смартфонами не будет.HTC Wildfire E, достанется 5,45" дисплей HD+, мобильный чип Spreadtrum SC 9863 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ. Разрешение двойной основной камеры составит 13 Мп + 2 Мп, а фронталки – 5 Мп. Также устройство получит аккумулятор на 3000 мАч. Это будет младшая модель серии.О стоимости новинок пока неизвестно.