Новинки от Samsung Galaxy A10

Самая дорогая версия модельного ряда имеет дисплей, как у A30. При этом в поверхность экрана вмонтирован дактилоскопический сканер. Центральным процессором выступает Exynos 9610. Смартфон получил 4 ГБ/6 ГБ «оперативки» и флэш-массив на 64 ГБ/128 ГБ. «Фронталка» обладает оптическим сенсором с разрешением 25 МП. Главная камера получила целых три датчика изображения на 25 МП, 5 МП и 8 МП.Galaxy A30 имеет в своей основе более свежий чипсет Exynos 7904. Конфигурация памяти представлена разными вариантами: 3 ГБ/4 ГБ ОЗУ и энергонезависимый модуль объемом 32 ГБ/64 ГБ. Экран Infinity-U, изготовленный по Super AMOLED-технологии, имеет размер диагонали 6,4 дюйма и обеспечивает разрешение 2340 х 1080 пикселей. Камера, установленная с тыльной стороны, состоит из двух оптических блоков на 16 МП и 5 МП. Камера для селфи-съемок получила сенсор на 16 МП. На задней панели установлен дактилоскопический сканер.Младшая модель линейки Galaxy A в качестве центрального процессора получила 8-ядерный чип Exynos 7884 B, разработанный конструкторами Samsung. В набор памяти входит 3 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-модуль объемом 32 ГБ. Экран Galaxy A10, получивший имя Infinity-V, обладает разрешением 1520 х 720 пикселей. Размер диагонали дисплея составляет 6,2 дюйма. Селфи-камера имеет на вооружении датчик изображения на 5 МП, сенсор тыльной камеры получил разрешение 13 МП. Дактилоскопический сканер в A10 отсутствует. О стоимости смартфона пока неизвестно.