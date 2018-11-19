Новое беспроводное зарядное устройство Satechi имеет USB-C

В Satechi есть новое беспроводное зарядное устройство, которое присоединяется к эксклюзивному клубу, которые фактически поддерживают USB-C вместо Micro USB.

Зарядное устройство - официально названное Satechi Aluminium Type-C PD & QC Wireless Charger - довольно простое для беспроводных зарядных устройств. Он поддерживает до 10 Вт беспроводной зарядки, этого достаточно для быстрой зарядки телефонов Apple и Samsung. Однако пиксельные устройства не будут так же быстро заряжаться, так как это не сертифицированная Google панель. Подключение кабеля к вашему телефону будет по-прежнему заряжать быстрее, но все же, приятно ускорить процесс, пользуясь удобством беспроводной связи.

Устройство имеет алюминиевый корпус и прорезиненную верхнюю часть. Цена $ 44,99, адаптер переменного тока не входит в комплект. Тем не менее, если вы ищете простое, красивое беспроводное зарядное устройство, которое не застряло с использованием стандартного кабеля прошлого, новая панель Satechi отличный вариант. Он доступен на сайте Amazon и Satechi, начиная с сегодняшнего дня.