Новое фото OnePlus 8 Pro раскрывает одну из главных особенностей

Профильное издание True-tech.net поделилось очередной порцией подробностей о топовом смартфоне OnePlus 8 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по фото, пользователи смогут переключаться между частотой обновления 60, 90 и 120 Гц. Если верить источнику, для работы в режиме 120 Гц не нужно будет снижать разрешение до Full HD, как в грядущем Samsung Galaxy S20. Напомним, что корейские флагманы Samsung Galaxy S20 будут представлены уже 11 февраля, а вот выхода OnePlus 8 Pro придется ждать до мая-июня этого года.