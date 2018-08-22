Новое фото подтверждает тройную камеру у Huawei Mate 20

Два дня назад мы публиковали рендер смартфона Huawei Mate 20 с весьма необычным расположением тройной камеры. Сегодня в сети появилось живые фото с прототипом устройства, которое демонстрирует все ту же квадратную компоновку тройной камеры и вспышки. Сам смартфон заключен в чехол, а камера защищена заглушкой. Если именно этот прототип был выбран в качестве финальной версии, то заглушки, понятное дело, не будет, а задняя панель будет стеклянной. Также стоит отметить сканер отпечатков пальцев, который отсутствовал на вышеупомянутом рендере.

Напомним, что слухи прочат смартфону фирменный чипсет HiSilicon Kirin 980, 6,3 дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2244:1080 пикселей, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 4200 мАч.