Новое фотосравнение Samsung Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra

Профильное издание GSM Arena опубликовало сравнение фотовозможностей смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra. По словам авторов сравнения, новинка действительно выдает более детализированные снимки, но эта разница не столь очевидна. Далее первыми идут фото, сделанные на Galaxy S22 Ultra, а вторыми на Galaxy S23 Ultra.

Напомним, что новинка оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, входящим в комплект поставки, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, селфи-камерой на 12 Мп, разогнанной до 3,36 ГГц платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной на 10 Вт, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти и 12 ГБ оперативной памяти, а также предустановленной ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1.

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