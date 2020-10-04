Новое компактное зарядное устройство Anker Nano мощностью 20 Вт

В дополнение к оригинальному зарядному устройству для телефона, входящему в комплект, некоторые пользователи будут искать продукты других компаний, потому что оно способно заряжать быстрее, чем существующее зарядное устройство, такое как Anker от этой компании.

Утверждают, что их продукт признан Apple. Anker также выпустила новое специальное зарядное устройство USB Type-C на 20 Вт.

Новое зарядное устройство Anker Nano - это обновление серии PowerPort III Nano, в котором мощность увеличена с 18 Вт до 20 Вт, чтобы сравняться с мощностью быстрого зарядного устройства Apple, которое поставляется с iPad Air следующего поколения. Кроме того, зарядное устройство Anker Nano 20 Вт разработано специально для следующей серии iPhone 12, которая может поддерживать технологию быстрой зарядки до 20 Вт.

Компания Anker утверждает, что всего за 30 минут зарядки, процент заряда аккумулятора iPhone увеличится до 50%. Новое зарядное устройство USB Type-C на 20 Вт получила ценник в 19.99 долларов США.