Новое обновление Apple Music на Android 10

Компания Apple выпустила очередное обновление с большими изменениями в приложении Apple Music для пользователей Android смартфонов.

Разработчики компании добавили режим Dark Mode, который оптимизирован для AMOLED-дисплеев. Тёмная тема включается автоматически на смартфонах с Android 10.

Также появилась функция Live Lyrics. Это функция выводит на экран слова песни в реальном времени.

Ещё добавили поддержку Google Chromecast.

Теперь музыку из приложения можно транслировать на смарт-колонки Google Home и другие совместимые устройства.