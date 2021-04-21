Новое обновление OxygenOS 11.2.4.4 для OnePlus 9/9 Pro

Китайский бренд OnePlus выпускает четвертое обновление системы для новых флагманов OnePlus 9 и 9 Pro. Последняя сборка программного обеспечения вышла с именем OxygenOS 11.2.4.4.

Новое обновление системы для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro снова содержит улучшения и исправления системы, а также патч безопасности Android от апреля 2021 года. Кроме того, с обновлением в идет комплект пакета GMS (Google Mobile Services) от марта 2021 года.

Согласно журналу изменений, последнее обновление включает улучшения стабильности зарядки, чувствительности клавиатуры в краевой области, стратегии контроля температуры, чистоты изображения и характеристик окружающей среды. И еще одно не мало важное исправление - это устранение проблемы со значком батареи в строке состояния и ошибки входящего вызова в Google Fi.