Новое обновление Wear OS будет упором на скорость работы

Компания Google объявила, что осенью будет OTA-обновление для Wear OS.

Обновление Wear OS будет посвящено производительности, мощности и более интуитивно понятным элементам управления. Также упростится процесс сопряжения между устройством Wear OS и телефоном. В пользовательский интерфейс будут внесены улучшения с более интуитивным управлением для управления различными режимами часов и тренировками. Пользователи Wear OS также увидят увеличение скорости запуска до 20% для приложений с улучшенным ядром процессора.

Ещё компания Google представит таймер для мытья рук, чтобы пользователи WearOS могли соблюдать правила гигиены, а также новый погодный интерфейс для Wear OS, который позволяет пользователям просматривать информацию на ходу.