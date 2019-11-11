Новое обновление для Samsung Galaxy S10

2019-11-11, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy S10; [78]
Компания Samsung продолжает улучшать свою флагманскую линейку смартфонов Galaxy S10.

Теперь компания анонсировала для своих устройств очередное обновление, а именно для линейки Galaxy S10. Обновление привнесло несколько новых функций, которые ранее было доступны только владельцам Galaxy Note 10.

В новом обновлении для Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G появилась галерея с AI-движком. Он позволяет искать фотографии по ключевым словам.

Также улучшили настройки Wi-Fi, добавив возможность делиться с другими устройствами Samsung под одним аккаунтом.

Ещё с новой прошивкой в шторке уведомлений и быстрых настроек появился пункт Media.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S10
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