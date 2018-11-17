Новое обновление от Google для смарт часов

Google анонсировала еще одно обновление для Wear OS ранее известного как Android Wear.

Оно называется «H Update», хотя как только вы его получите, ваши часы не дадут об этом известия, вместо этого просто оповестят о том что они работают под новым управлением Wear OS 2.2. Во всяком случае, новое программное обеспечение установит новый режим экономии батареи, который автоматически включается и отображает только время, когда уровень батареи падает ниже 10%. Разумеется, это должно улучшить срок службы аккумулятора. Когда часы не на вас, часы перейдут в глубокий спящий режим после 30 минут бездействия, так как нет никакого смысла в том, чтобы излишне разряжать батарею.