Новое поколение Acer Swift, ConceptD, Predator представлены на next@Acer IFA 2019

2019-09-04, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Acer Swift 7; [30]
Выставку IFA 2019 открыла презентация next@Acer в рамках которой были представлены новые ультрабуки семейств Swift и ConceptD, карманный проектор, рабочие станции и целыц ряд других новинок.

В новом поколении Swift акцент сделан на поддержку Google Assistant. Представлено несколько устройств Chromebook Swift 1, Swift 3, Swift 5 и Swift 7.

Акцент сделан на уменьшение толщины корпуса и веса. Все это улучшит мобильность и удобства эксплуатации. Так новый Acer Swift 7 стал самым тонким 14-дюймовым ноутбуком. Он получил дискретную графику NVIDIA GeForce MX250. Толщина рамок вокруг дисплея менее 4мм. Поддерживается Wi-Fi 6-поколения.

Acer Swift 5 может похвастать процессором Intel Core i7 девятого поколения и дискретной графикой NVIDIA GeForce MX250. Вес 990 граммов. Толщина корпуса в собранном состоянии 14.95 мм. Новое поколение Wi-Fii. Быстрая загрузка операцоинной системы и программного обеспечения.

Steve Long из Intel рассказал о совместной работе с Acer. Новые процессоры стали поддерживать предзагрузку контента и приложений. Используются технологии исскуственгого интеллекта. При этом предлагается возросшая поизводительность на фоне продолжительного времени автономной работы. Быстрое беспроводное соединение и увеличенные скорости передачи данных.

Обещано двухкрктное увеличение быстродейчтвия. Новая интегрированная графика Iris Plus. Технологии ускорения на основе искусственного интеллекта.

Acer C250i проектор который может поместится на руках пользователя. Предлагается автоматическая ориентация камеры, поддерживающая перевод с портретного в ландшафтный режим. Четкая картинка в разрешении Full HD. Целых 5 часов автономной работы и 30000 часов работы линзы.

Ноутбук Acer ConceprD 3 ориентирован на дизайнеров, блогеров. Графика NVIDIA GTX 1550 и процессор Intel Core i7 девятого покления. Обеспечивается до десяти часов автономной работы.

Обновленный ноутбук Acer ConceptD 5 Refresh, получивший дискретную графику NVIDIA GeForce GTX 2060.

Mark Linton из Microsoft Corporation, рассказал о новых технологиях в операционной системе Windows. Корпорация уделяет внимание безопасности и быстродействию. Предлагая инструменты для инженеров, архитекторов, графических дизайнеров, разработчиков. Программные оптимизации для увеличения времени автономной работы. Экосистема.

Представлен Acer ConceptD 7 Pro с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5000. На борту экран с разрешением UHD 4K. При этом он тонкий. Установлен процессор Intel Core i7 девятого поколения. Экран на 100% соответствует AdobeRGB.

Следующим был анонсирован Acer ConceptD 9 Pro, получивший корпус-трансформе. На борту процессор Intel Core i7 девятого поколения и графика NVIDIA Quadro RTX 5000. Установлен экран UHD 4K с соответствием Adobe rgb 100%. Операционная система Windows 10 Pro.

Bob Pette: NVIDIA сделала все для решения задач энтузиастов, разработчиков, видеоблогеров, студентов и преподавателей. Комфортная работа с видео контентом, анимацией и 3D-обьектами. Все это в новом поколении ноутбуков и рабочих станций Acer.

Игровой ноутбук Acer Predator Triton 300 с толщиной корпуса менее 200 мм. Четвертое поколение системой охлаждения Aeroblade обеспечивает высокое быстродействие процессор Intel Core i7 девятого поколения на высоких тактовых частотах. Графика NVIDIA.

Acer Predator Thronos Air с крепежом под три экрана. Регулируемое массажное кресло и стол.

Комментарии и отзывы Acer Swift 7
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