Новое поколение часов Amazfit Bip 3 и Amazfit Bip 3 Pro доступны в России

Ведущий бренд носимых смарт-устройств Amazfit представляет модели Amazfit Bip 3 и Bip 3 Pro — умные часы нового поколения. Новые устройства из линейки Amazfit Bip созданы под девизом: «Мысли шире, мысли вместе с Bip» и призваны вдохновлять пользователей вести активный и здоровый образ жизни.

Amazfit Bip 3 и Amazfit Bip 3 Pro оборудованы большим цветным экраном с диагональю 1,69 дюйма (4,29 см). Он выполнен из закалённого 2.5D-стекла и имеет покрытие, предотвращающее появление отпечатков пальцев. Для пользователей доступен широчайший выбор циферблатов — в приложении Zepp можно выбрать любой из 50 вариантов. В тонком и лёгком корпусе новых часов скрывается мощная батарея номинальной ёмкостью 280 мАч, которая позволяет им работать до 14 дней без подзарядки.

Часы Amazfit Bip 3 Pro могут определять местоположение с использованием встроенного модуля навигации, способного подключаться к четырём спутниковым системам, и благодаря этому помогают пользователю отслеживать его перемещения с высокой точностью, к тому же их можно пользоваться под водой на глубине до 50 метров. А специальный режим смарт-часов с помощью GPS-трекера помогает отслеживать данные тренировок по плаванию. Устройства имеют 60 спортивных режимов, которые помогают пользователям отслеживать показатели при занятиях спортом, включая ходьбу, бег и езду на велосипеде на открытом воздухе и в помещениях, силовые тренировки, йогу и другие типы произвольных тренировок. Обе модели поддерживают функцию Target Pace, которая позволяет задавать целевые показатели, связанные с темпом ходьбы. Часы Amazfit Bip 3 и Amazfit Bip 3 Pro умеют измерять показатель насыщения крови кислородом, а результат владелец смарт-часов может получить всего за 25 секунд.

Линейка Amazfit Bip 3 позволяет отслеживать ключевые показатели состояния здоровья — сердечный ритм, уровень стресса, качество сна, менструальные циклы и другие. Также есть встроенная система оценки состояния здоровья PAI (PAI Health Assessment System). Она анализирует данные вашей физической активности, и выставляет итоговую оценку общему состоянию организма. Контролируя, чтобы значение PAI не опускалось ниже определенного уровня, пользователь часов может поддерживать свое оптимальное физическое состояние.

Стоимость Amazfit Bip 3 составляет 4490 рублей, а Amazfit Bip 3 Pro — 4990 рублей. Гаджеты будут продаваться в магазинах DNS, Связной, Мегафон, Ситилинк, MTC и Билайн. Устройства линейки будут доступны для покупки с конца июня – начала июля.

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