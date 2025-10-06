Новое поколение телефона Nokia 800 Tough готов к выходу

Информатор Smashx_60 сообщает, что в скором времени компания HMD Global представит новое поколение ударопрочного телефона Nokia 800 Tough. Судя по опубликованному рендеру, аппарат получит старый дизайн. Устройству также приписывают наличие одинарной основной камеры со светодиодной вспышкой, интерфейса USB-C и операционной системы KaiOS 3.1.

Напомним, что оригинальная модель оснащается защитой от воды на уровне IP68 и падений по военному стандарту MIL-STD-810G, 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 240:320, 2 Мп камерой, FM-радио, фонариком на 198 люмен, процессором Qualcomm 205, 512 МБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 2100 мАч, слотом для карт памяти microSD до 32 ГБ, слотами для двух SIM-карт, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, а также корпусом с размерами 145,4:62,1:16,11 мм и массой 161 грамм.