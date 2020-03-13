Новое поколение умных часов от Tag Heuer

Компания Tag Heuer представила свои умные часы Connected третьего поколения. Они доступны в двух вариантах: из нержавеющей стали и титана диаметром 45 мм, а 1,39 дюймовый циферблат защищен сапфировым стеклом.

Внутри новые часы Connected работают на чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 3100 под управлением Wear OS. Благодаря специальному приложению TAG Heuer Sports в них можно заниматься гольфом или фитнесом, бегать и ездить на велосипеде.

Часы получили встроенный GPS, пульсометр и другие датчики, что делает их незаменимыми во время тренировок. Также новые часы Connected поставляются с керамическими безелями и имеют показатель водонепроницаемости 50 метров, что означает, что вы можете плавать в них.

Новинка не имеет LTE, потому что Tag Heuer говорит, что это сделало бы часы слишком толстыми. Также нет динамика или микрофона, поэтому вы не сможете активировать Google Assistant. Аккумулятор емкостью 430 мАч обеспечивают работу около 20 часов в автономном режиме, а отслеживание физической активности сократит ее до 6 часов. Цены на Tag Heuer Connected стартуют от $ 2 550.