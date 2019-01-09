Новое семейство игровых мониторов ASUS ROG Strix XG HDR

ASUS представила три игровых монитора ROG Strix XG HDR, которые поддерживают AMD FreeSync 2 HDR для плавного игрового процесса, построенные на основе матриц типа VA. В семейство вошли три модели — XG438Q, XG49VQ и XG32VQR размером 43 дюйма, 49 дюймов и 31,5 дюйма по диагонали. Все панели обладают временем отклика в 4 мс и яркостью 450 кд/м2.

Мониторы XG438Q и XG49VQ характеризуются разрешением 3840×2160 пикселей и 3840×1080 точек. Частота обновления составляет 120 Гц и 144 Гц. Заявлен 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Устройство XG438Q снабжено стереофоническими динамиками мощностью 2 × 10 Вт, XG49VQ — 2 × 5 Вт.

XG32VQR - это еще один изогнутый дисплей. Его 32-дюймовая панель VA имеет разрешение 2560× 440 пикселей и обладает частотой обновления в 144 Гц. Охват цветового пространства DCI-P3 достигает 94 %. Встроенные динамики не предусмотрены.

Все мониторы ASUS ROG XG Strix HDR имеют антибликовые покрытия, запатентованными технологиями ASUS и оборудованы цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort, а также концентратором USB 3.0. Модели XG49VQ и XG32VQ поступят в продажу до конца января, а панель XG438Q станет доступна весной.