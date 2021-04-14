Новое зарядное устройство Nubia MagSafe

Китайский производитель смартфонов Nubia выпустила новое зарядное устройство MagSafe для Apple iPhone 12 серии.

Новое зарядное устройство Nubia MagSafe в Китае стоит всего 18 долларов США. Зарядное устройство Nubia MagSafe не сертифицированный MFi аксессуар. Следовательно, Nubia MagSafe может заряжать iPhone 12 серии только с мощностью 7,5 Вт, хотя выходная мощность 15 Вт.

Однако другие смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки 15 Вт могут использовать максимальную мощность как заявлено зарядном устройстве. Nubia MagSafe поддерживает следующие входные скорости - 5В / 2А, 9В / 2А и 12В / 2 А.

Новое зарядное устройство имеет все меры безопасности, такие как защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита по питанию, защита от пониженного напряжения, защита от перезарядки, защита от магнитного поля и обнаружение посторонних предметов.
Комментарии и отзывы Nubia MagSafe
Новости:
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания

Недорогой блок питания AeroCool Aero Bronze 650W мы ...
Лучшие блоки питания SFX. be quiet! SFX L Power 600W

ПК с малым форм-фактором все еще не является массовым продуктом, но они набирают популярность. Как энтузи...
Беспроводное зарядное устройство OnePlus Warp Charge 50 с обновленным дизайном

У компания OnePlus скоро появиться новое беспроводное зарядное устройство, которое не только быстрее, но ...
Новое зарядное устройство Nubia MagSafe

Китайский производитель смартфонов Nubia выпустила новое зарядное устройство MagSafe для Apple iPhone 12 ...
FSP выпустила блоки питания серии Twins PRO

Компания FSP выпустила новые блоки питания серии Twins PRO. Отличительной чертой блоков питания является ...
Обзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткойОбзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткой
Обзор Clever&Clean HealthAir UV-07. Очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизациейОбзор Clever&Clean HealthAir UV-07. Очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизацией
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчинОбзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин
Samsung Galaxy S20 FE 5G будет доступен ...
Samsung Galaxy S20 FE 5G будет доступен В прошлом году в сентябре, компания Samsung выпустила Galaxy S20 FE 5G. Компания выпустила 4G-вариант сма...
Ноутбук Huawei MateBook D 16 можно предз...
Ноутбук Huawei MateBook D 16 можно предзКак и было обещано, сегодня компания Huawei начала принимать российские предварительные заказы на ноутбук...
Kingston выпустила накопитель NV1 NVMe...
Kingston выпустила накопитель NV1 NVMeKingston объявила о запуске твердотельного накопителя NV1 NVMe PCIe SSD. Доступен накопитель в вариантах ...
Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБ...
Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБКитайский оператор China Telecom раскрыл характеристики смартфона OPPO A35, который еще не был представле...
Серия Nubia RedMagic 6 запущена в Китае...
Серия Nubia RedMagic 6 запущена в КитаеNubia выпустила на рынок Китая новую серию RedMagic 6, в которую вошли модель RedMagic 6, RedMagic 6 Pro ...
Комплект глобальной версии Xiaomi Mi 11 ...
Комплект глобальной версии Xiaomi Mi 11 Вчера компания Xiaomi провела международную презентацию флагманского смартфона Xiaomi Mi 11, а сегодня оп...
Разработчик NetEase анонсировал MMORPG-и...
Разработчик NetEase анонсировал MMORPG-иProject: Ragnarök - представляет собой стратегическую MMORPG с элементами скандинавской мифологии. Открыт...
Nintendo Switch получит 4К-дисплей в нов...
Nintendo Switch получит 4К-дисплей в новСлухи о том, что японская компания Nintendo планируют оборудовать свою игровую консоль дисплеем с более в...
Характеристики Xiaomi MI 11 Lite слили д...
Характеристики Xiaomi MI 11 Lite слили д29 марта Xiaomi проведет глобальную презентацию, чтобы анонсировать новые телефоны серии Mi 11, такие как...
Samsung Galaxy S20 FE 5G официально пред...
Samsung Galaxy S20 FE 5G официально предНесколько часов назад инсайдер обнаружил сертификат, указывающий на то, что на следующей неделе Samsung з...
Cooler Master анонсировала новые блоки п...
Cooler Master анонсировала новые блоки пМероприятие Cooler Master Virtual Showcase 2021 стартует в ближайшую неделю. Компания планирует представи...
ZTE LiveBuds SE получил рейтинг IPX4...
ZTE LiveBuds SE получил рейтинг IPX4Китайский технологический гигант ZTE представила новые TWS наушники. Наушники получили название ZTE LiveB...
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питанияОбзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания
Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатураОбзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor