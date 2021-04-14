Китайский производитель смартфонов Nubia выпустила новое зарядное устройство MagSafe для Apple iPhone 12 серии.

Новое зарядное устройство Nubia MagSafe в Китае стоит всего 18 долларов США. Зарядное устройство Nubia MagSafe не сертифицированный MFi аксессуар. Следовательно, Nubia MagSafe может заряжать iPhone 12 серии только с мощностью 7,5 Вт, хотя выходная мощность 15 Вт.

Однако другие смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки 15 Вт могут использовать максимальную мощность как заявлено зарядном устройстве. Nubia MagSafe поддерживает следующие входные скорости - 5В / 2А, 9В / 2А и 12В / 2 А.

Новое зарядное устройство имеет все меры безопасности, такие как защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита по питанию, защита от пониженного напряжения, защита от перезарядки, защита от магнитного поля и обнаружение посторонних предметов.