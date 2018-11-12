Новости о складном смартфоне от Samsung

Samsung анонсировал свой складной телефон, фокусируясь на экране - дисплей Infinity Flex - и пользовательский интерфейс.

Инсайдеры отрасли считают, что в феврале будет еще одна демонстрация на MWC перед окончательным релизом в марте. Ожидается, что телефон будет стоить около 1770 долларов. Несмотря на это, президент Samsung Electronics, DJ Koh считает, что на гибком телефоне будет поставлено как минимум один миллион единиц пикселей.

Складной телефон построен как раскладушка с внешним дисплеем размером 4,58 дюйма и дисплеем с диагональю 7,3 дюйма. Складной телефон не будет первым телефоном Samsung с поддержкой 5G. Вместо этого инсайдеры считают, что компания представит новую версию Galaxy S10 в марте, которая будет поддерживать 5G.