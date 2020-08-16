Новую платформу Qualcomm Snapdragon 460 получит смартфон VIVO Y20

Смартфон VIVO Y20 одним из первых получит мобильную платформу Snapdragon 460. Устройство VIVO Y20 как ожидается, должен появится в январе. Смартфон будет оснащен мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 460. Чип объединяет восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. VIVO Y20 уже был замечен в тесте Geekbench. Также стало известно, что в на наличии будет 4 ГБ оперативной памяти.

Устройство будет поставляться с операционной системой Funtouch на базе Android 10. Дисплей, мы предполагаем, устройство получит FullHD + экран размером от 6 дюймов. Информация о камере на данный момент отсутствует. Надеемся в скором времени получить более подробные характеристики смартфона.