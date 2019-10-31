Новую раскладушку Motorola Razr показали на рендерах

Сетевые источники поделились рендерами раскладного гибкого смартфона Motorola Razr, который еще не был представлен официально. Как и ожидалось, аппарат похож на культовый телефон Razr V3, вышедший в 2004 году. Смартфон получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей разрешением 876:2142 пикселей, дополнительный дисплей разрешением 600:800 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 2730 мАч, сканер отпечатков пальцев, а также белую, чёрную и золотистую расцветки. Официальный дебю Motorola Razr может состояться уже 13 ноября.