Новую версию OPPO Find X7 показали на фото

Недавно компания OPPO новую версию смартфона Find X7 в белом цвете, а сегодня в сети появились первые живые фото новинки. Издание выделяется сочетанием окрашенного в белый цвет стекла, серебристой металлической рамки и серебристых элементов камеры. Стоит отметить, что старшая модель Find X7 Ultra такой версии не имеет.

Напомним, что оцененный в Китае от 560 долларов Oppo Find X7 характеризуется 6,82-дюймовым экраном LTPO OLED с пиковой яркостью 4500 кд/м2, кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, 4-нм топовым чипсетом MediaTek Dimensity 9300 с частотой до 3,25 Гц и графикой Immortalis-G720, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-808 на 1/1,4 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также ОС Android 14 с оболочкой ColorOS «из коробки».