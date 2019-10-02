Новую версию Redmi Note 8 Pro показали на фото

В сети появились живые фотографии новой версии смартфона Redmi Note 8 Pro, которая еще не была анонсирована производителем официально. Предполагается, что на снимках изображена эксклюзивная европейская версия смартфона, которая появится в продаже в ноябре этого года.

Напомним, что китайский бестселлер характеризуется 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, четверной основной камерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными камерами на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором MediaTek Helio G90T, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.