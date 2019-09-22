Nu Audio - первая звуковая карта EVGA

2019-09-22, Автор - Ramil; Продукт - Nu Audio; [22]
Эндрю Хан, один из основателей EVGA , является поклонником дорогого аудио-оборудования и даже имеет частную студию звукозаписи. Из-за этого пристрастия появилась разработка Nu Audio, первой специальной звуковой карты EVGA.

Nu Audio от EVGA - это звуковая карта PCI Express, с кабелем питания SATA. На панели разъемов доступны следующие выходы: разъем 6,3 мм (выход), 2 разъема 3,5 мм (вход и выход) и один оптический выход (Toslink).

В качестве DSP, EVGA использует XMOS xCore-200, другие компоненты включают в себя ЦАП AKM93 AKM, AKM AK5572 в качестве линейного АЦП, Cirrus Logic CS53456 в качестве Mic-IN-ADC, ADI OP275 и AD8056 в качестве OP-AMP на выходах, а также Texas Instruments TPS7A33 в качестве контроллера напряжения.

Когда и по какой цене будет предлагаться Nu Audio, пока неизвестно.

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