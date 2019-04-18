Nubia Red Magic 3 выйдет 28 апреля

Компания Nubia официально подтвердила информацию по поводу игрового смартфона Nubia Red Magic 3.

Запуск игрового телефона, запланирован на 28 апреля. Что касается официальной информации, компания обещает в смартфоне батарею емкостью более 5000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Nubia Red Magic 3 будет включать в себя текущий флагман SoC от Qualcomm, чипсет Snapdragon 855, а также 12 ГБ оперативной памяти.

Как обычно, на борту телефона будет какая-то форма охлаждения, и, по слухам, система двойного регулирования температуры воздуха и жидкости аналогичная как у Black Shark 2. Ожидается, что на грядущем игровом смартфоне появятся и другие функции, такие как 4D Shock, специальные игровые кнопки и, конечно же RGB логотип.