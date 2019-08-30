Nubia Red Magic 3S презентуют 5 сентября

Nubia готовится представить еще один геймерский телефон - Red Magic 3S. Новинку объявят 5 сентября на мероприятии в Китае. По слухам, телефон работает на Snapdragon 855+ SoC, в отличие от Snapdragon 855, который поддерживает Red Magic 3. Также новинка должна получить более емкий аккумулятор на 5000 мА·ч.

Предположительно, Nubia Red Magic 3S оснастили дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц, эффективной системой охлаждения с вентилятором, 5G и подоконным дактилоскопическим сканером отпечатков пальцев.