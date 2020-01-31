Nubia Red Magic 5G возможно получит 80 ваттную быструю зарядку

Президент компании Nubia Ни Фэй опубликовал в социальной сети изображение с тестированием быстрой зарядки на устройстве.

Судя по показателям на изображении, мощность зарядки может достигать 80 Вт. На сегодняшний день, самую быструю зарядку имеет флагман OPPO Reno Ace на 65 Вт.

Скорее всего, 80 ваттную зарядку получит ожидаемый флагман компаний Nubia, смартфон Red Magic 5G. Ему также приписывают дисплей с частотой обновления картинки 144 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 и модем Snapdragon X55 для сети пятого поколения. Когда анонсируют и сколько будет стоить флагман, к сожалению пока что информации нет.