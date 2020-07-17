Nubia Red Magic 5S получит быструю память UFS 3.1

Руководитель бренда Nubia Ни Фей сообщил о том, что смартфон Nubia Red Magic 5S получит быструю флеш-память UFS 3.1. По словам производителя, разработчики оптимизировали технологию быстрого чтения и записи Magic Write для улучшения производительности смартфона. Ранее Nubia подтвердила, что Nubia Red Magic 5S будет построен на новой восьмиядерной платформе Snapdragon 865 Plus с одним ядром Kryo 585 Prime с тактовой частотой до 3,1 ГГц, тремя ядрами Kryo 585 Gold с частотой 2,42 ГГц и четырьмя ядрами Kryo 585 Silver с частотой 1,8 ГГц. Также устройству прочат экран с частотой обновления изображения 144 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти и встроенный вентилятор охлаждения.