Nubia Red Magic 6S Pro показали на фото

Китайский регулятор TENAA раскрыл дизайн и характеристики геймерского смартфона Red Magic 6s Pro, официальный релиз которого запланирован на 6 сентября. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой реакции сенсорного слоя 720 Гц, боковые кнопки-курки с частотой реакции 450 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus, 8, 12 или 16 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру разрешением 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, настраиваемую RGB-подсветку, батарею ёмкостью 4380 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, предустановленную ОС Android 11, а также корпус толщиной 9,5 мм и массой 215 г. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.

Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 6S Pro
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