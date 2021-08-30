Nubia Red Magic 6S Pro получит продвинутое охлаждение

Компания Nubia поделилась новыми тизерами геймерского смартфона Red Magic 6S Pro, официальный релиз которого состоится 6 сентября. На этот раз нам показали новую систему охлаждения. Она основана на технологии рассеивания тепла аэрокосмического уровня с черным авиационным алюминием авиационного класса. Также отметим тихий и мощный вентилятор со скоростью вращения до 20 000 об/мин и уровнем шума до 28 дБ.

Ранее было объявлено об использовании дисплея с частотой обновления 165 Гц, топовой восьмиядерной платформы Snapdragon 888 Plus, тройной основной камеры и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.
Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 6S Pro
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