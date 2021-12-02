Nubia Red Magic 7 будет иметь быструю зарядку на 165 Вт

Nubia ZTE анонсировала Red Magic 6 в марте этого года с зарядкой 66 Вт, но ее преемник - Nubia Red Magic 7 (NX679J) - может побить все рекорды с функцией быстрой зарядки на коммерчески доступном смартфоне, поскольку он получил сертификат 3C с мощностью 165 Вт.

Самыми быстрыми заряжающимися смартфонами Nubia на данный момент являются Red Magic 6 Pro и Red Magic 6s Pro, мощность которых достигает 120 Вт. Однако вы получите такую ​​скорость только на китайских моделях, поскольку международные версии ограничены 66 Вт.

Тем не менее, даже с китайской версией технология зарядки Nubia 165 Вт на данный момент не является самой быстрой функцией для проводной зарядки. Эта честь досталась технологии Xiaomi HyperCharge мощностью на 200 Вт, продемонстрированной в мае этого года, которая зарядила батарею емкостью 4000 мАч на специально созданном Mi 11 Pro с нуля до 100% менее чем за восемь минут. Тем не менее, технология Xiaomi HyperCharge мощностью 200 Вт, поступит в массовое производство в июне 2022 года, поэтому есть большая вероятность того, что Nubia Red Magic 7 станет самым быстродействующим коммерчески доступным смартфоном.