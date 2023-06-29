Nubia Red Magic 8S Pro получит быструю зарядку на 165 Вт

Если верить официальной информации, смартфон Nubia Red Magic 8S Pro будет выпущен в Китае 5 июля, и компания в преддверии презентации, которая должна состояться уже через неделю, представила дизайн геймерского смартфона и объявила, что смартфон будет оснащён 24 ГБ оперативной памяти и процессором Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной тактовой частотой производительного ядра до 3,36 ГГц. Это очень взволновало пользователей, но теперь компания раскрыла ещё и некоторые детали о ёмкости батареи и скорости зарядки геймерского Red Magic 8S Pro. Например, как и Nubia Red Magic 8 Pro, Red Magic 8S Pro будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, но он будет поддерживать проводную зарядку мощностью до 165 Вт — это более чем в два раза выше мощности для модели Red Magic 8 Pro, которая на китайском рынке предлагала до 80 Вт (международная версия поддерживает зарядку мощностью 65 Вт).

Хотя Nubia не сообщает время полной зарядки устройства, батарея Red Magic 8S Pro, вероятно, будет заряжаться ровно в два раза быстрее, чем оригинальный гаджет производителя. Это очень быстро на самом деле и многие пользователи будут довольны, что их игровой смартфон получает энергию настолько быстро — значит можно играть вдали от розетки столько, сколько нужно. К сожалению, пока что никакой другой информации о данном устройстве производитель не предоставил, так что о возможностях Red Magic 8S Pro можно только догадываться, но пока что характеристики выглядят крайне привлекательно.
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