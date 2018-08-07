Nubia Red Magic мощный смартфон

Первый выпуск Nubia Red Magic имел два цветовых варианта: черный корпус с отдельными элементами красного и красный корпус с отдельными элементами черного. Сейчас разработчик предложил потребителю корпуса в стиле «камуфляж».Изначально гаджет в стандартном исполнении был представлен в апреле. Его электронная начинка базировалась на мобильном чипсете Snapdragon 835. Схема включала в себя флэш-накопитель на 64 ГБ/128 ГБ и ОЗУ 6 ГБ/8 ГБ. Экран девайса формата 18:9 имел размер 6 дюймов и поддерживал разрешение 2160 х 1080 пикселей. Камеры смартфона были снабжены оптикой на 8 МП и 24 МП.Стоимость смартфона составит 240 долларов.