Nubia RedMagic 6 официально представлен в Китае

Nubia наконец-то представила свою новую серию смартфонов RedMagic 6 в Китае. Линейка устройства состоит из RedMagic 6 RedMagic 6 Pro, а цена в стране начинается от 588 долларов за базовую версию. Всего у смартфона много комплектаций, которые позволяют выбрать тот вариант, который вам оптимален для работы и отдыха — можно выбрать самую доступную модель, которая при этом обладает весьма стильным дизайном, интересной системой камер, продвинутым набором датчиков и в целом это достойное устройство. Но есть и модели на 12 ГБ оперативной памяти, которые предназначены больше для тех пользователей, которые хотят от устройства максимум производительности в играх. К сожалению, пока что не совсем понятно, когда производитель планирует выпустить этот смартфон за пределами Китая.