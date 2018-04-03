Nubia V18 по доступной цене

Компания ZTE выпустила смартфон с очень большим экраном .На тыльной панели девайса размещен дактилоскопический сенсор, а также главная камера разрешением на 13 МП. Камера для селфи и видеозвонков построена на модуле 8 МП.Новинка может похвастаться дисплеем с узкими рамками и размером диагонали 6 дюймов (разрешение экрана 2160 х 1080 пикселей). Девайс изготовлен на базе 8-ядерного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 625 и оснащен 4 ГБ ОЗУ и флэш-массивом на 64 ГБ. Девайс имеет достаточно мощную батарею с функцией быстрой зарядки емкостью 4000 мАч.В качестве операционной системы установлена Android «Nougat» с фирменной надстройкой Nubia 5.1. В арсенале также гибридный слот для двух карт SIM/microSD.Стоимость смартфона составит 250 долларов.