Nubia Watch официально представлены

Некоторое время назад весь мир обсуждал то, что производители смартфонов не смогут выпускать в продажу смартфоны со складным дисплеем. Спустя какое-то время оказалось, что это вполне реально, да и проблем на самом деле никаких нет, ведь все крупные производители уже выпустили в продажу свои смартфоны складного типа. Теперь вот были представлены умные часы Nubia Watch, у которых тоже дисплей выгнут, так что пользователь получает большую диагональ при вполне разумных габаритах устройства. Это очень круто, так как в будущем подобных гаджетов будет больше и тогда можно будет говорить о возможности перейти на новый уровень. Пока что гаджет выглядит очень круто, но нам бы хотелось узнать, какие у него еще есть преимущества кроме дисплея.

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