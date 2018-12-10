Nubia X Collectors Edition выглядит круто

Среди производителей в последнее время стало крайне популярно выпускать смартфоны в ограниченных изданиях. Это позволяет выпускать небольшую партию модели, в которую можно засунуть больше крутого железа или какой-то необычный дизайн корпуса. Плюс решения в том, что бренд ничем не рискует — можно протестировать на пользователях новый продукт и узнать, как они к нему отнесутся. Например, вот в продажу поступил смартфон Nubia X Collectors Edition, который выглядит очень стильно и современно, у него внутри 512 гигабайт памяти и стоит он невероятно дорого. Но, в нем есть и свои преимущества, ведь вы можете быть уверены в том, что никто среди друзей или знакомых таким продуктом владеть не будет. Для кого-то данное преимущество будет большим плюсом, особенно на рынке бизнес-партнеров.