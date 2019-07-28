Nubia Z20 и его функции

О характеристиках смартфона известно мало: по слухам, Nubia Z 20 получит процессор Snapdragon 855. Ранее глава бренда Ни Фей заявил, что устройство сможет одинаково хорошо снимать людей, Луну, пейзажи и любые другие объекты, в том числе и с помощью фронтальной камеры.Хотя вся передняя панель выполнена в черном цвете, как и обои на экране блокировки, внимательный зритель может отметить отсутствие какого-либо намека на физический вырез в дисплее для фронтальной камеры. Экран Nubia Z20 немного изогнут по краям, создавая эффект бесконечного дисплея. Всё больше и больше смартфонов оснащаются выдвижным механизмом для фронталки в пользу абсолютно безрамочного экрана и Z20 поддерживает этот тренд.О стоимости новинки пока неизвестно.