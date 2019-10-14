Nubia Z20 с двумя экранами вышел в Европе

Сетевые источники сообщают о том, что необычный флагман Nubia Z20, который уже два месяца продается в Китае, наконец-то выходит и на глобальный рынок. Уже сегодня аппарат начнет продаваться в США, Канаде, ЕС, Великобритании, Австралии, Гонконге, Израиле, Японии, Сингапуре, Индонезии, Тайване и Макао. Для покупки будет доступна версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по цене в 549 долларов.

Напомним, что аппарат оснащается двумя AMOLED-дисплеями с диагоналями 6,42 и 5,1 дюйма, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, в 6/8 ГБ оперативной и 128/512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп сверхширокоугольным модулем и 8 Мп модулем с телеобъективом, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт.