Nubia Z30 Pro показали на официальном рендере

В этот четверг серия смартфонов Nubia Z, о которой многие пользователи уже успели забыть, вернется с запуском нового смартфона Nubia Z30 Pro. Стоит сказать, что в сети долго ходили слухи о том, как выглядит данный смартфон, а теперь появился официальный рендер вместе со спецификациями, которые подтверждают и уточняют то, что мы уже знаем, а также раскрывают более подробную информацию. Как видно на официальном рендере, у Nubia Z30 Pro изогнутый дисплей, и если вы присмотритесь, у него есть центральное отверстие для перфорации — там размещена фронтальная камера. Ранее ходили слухи, что в телефоне будет камера под дисплеем, но это, судя по всему, не так. Собственно, в этом году Nubia не будет выпускать телефон с камерой под дисплеем — эта информация была официально раскрыта на мероприятии перед запуском, которое состоялось в Китае в прошлые выходные.

По словам китайского издания Digital Chat Station, дисплей Nubia Z30 Pro представляет собой OLED-панель со сверхвысокой частотой обновления. Вероятно, он имеет ту же частоту, что и ZTE Axon 30 Ultra — 144 Гц. В смартфоне также будет установлен самый производительный на текущий момент процессор Qualcomm Snapdragon 888, который уже был подтвержден несколько месяцев назад. Утечка также сообщает, что на задней панели телефона будут три камеры по 64 МП. Это та же конфигурация камеры, что и у Axon 30 Ultra. Стоимость производитель должен назвать на официальном мероприятии, которое состоится в самое ближайшее время.
Комментарии и отзывы Nubia Z30 Pro
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